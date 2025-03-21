CHP ön seçim nerede oy kullanacağım? 23 Mart Dayanışma Sandığı oy kullanma yerleri nerede?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştireceği ön seçimle cumhurbaşkanı adayını belirleyecektir. Bu süreçte, hem parti üyeleri hem de üye olmayan vatandaşlar oy kullanabilecektir. Peki, CHP ön seçiminde nerede oy kullanacağım ve 23 Mart Dayanışma Sandığı oy kullanma yerleri nerede? İşte detaylar...

CHP ÖN SEÇİM NE ZAMAN?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştireceği ön seçimle cumhurbaşkanı adayını belirleyecektir.

CHP ÖN SEÇİM NEREDE OY KULLANACAĞIM?

CHP, üye olmayan vatandaşların da oy kullanabilmesi için "Dayanışma Sandıkları" kuracaktır. CHP üyeleri mobil uygulama üzerinden "Nerede Oy Kullanacağım" sekmesinden bilgi alabiliyor. CHP ön seçim nerede oy kullanacağım ve 23 Mart Dayanışma Sandığı oy kullanma yerleri nerede sorularının cevabını almak için belirtilen sistemin düzenli kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.

Bu sandıklarda oy kullanmak isteyenler, aşağıdaki şekilde oy kullanacakları yerleri öğrenebilirler:

CHP ÖN SEÇİM DAYANIŞMA SANDIKLARI SORGULA