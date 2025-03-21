İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi

İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
Ekrem İmamoğlu protestolarında 97 kişi gözaltına alındı

İmamoğlu protestolarında çok sayıda gözaltı var
Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis, göstericilere müdahale etti

Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis göstericilere müdahale etti
İmamoğlu'ndan 'Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?' sorusuna tek cümlelik yanıt

"Etkin pişmanlık" sorusuna İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt

CHP ön seçim nerede oy kullanacağım? 23 Mart Dayanışma Sandığı oy kullanma yerleri nerede?

CHP ön seçim nerede oy kullanacağım? 23 Mart Dayanışma Sandığı oy kullanma yerleri nerede?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP ön seçim nerede oy kullanacağım sorusu, 23 Mart 2025 tarihinde yapılacak olan tarihi ön seçim öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gerçekleştireceği bu ön seçimde hem parti üyeleri hem de üyelik kaydı bulunmayan vatandaşlar oy kullanabilecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştireceği ön seçimle cumhurbaşkanı adayını belirleyecektir. Bu süreçte, hem parti üyeleri hem de üye olmayan vatandaşlar oy kullanabilecektir. Peki, CHP ön seçiminde nerede oy kullanacağım ve 23 Mart Dayanışma Sandığı oy kullanma yerleri nerede? İşte detaylar...

CHP ÖN SEÇİM NE ZAMAN?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştireceği ön seçimle cumhurbaşkanı adayını belirleyecektir.

CHP ön seçim nerede oy kullanacağım? 23 Mart Dayanışma Sandığı oy kullanma yerleri nerede?

CHP ÖN SEÇİM NEREDE OY KULLANACAĞIM?

CHP, üye olmayan vatandaşların da oy kullanabilmesi için "Dayanışma Sandıkları" kuracaktır. CHP üyeleri mobil uygulama üzerinden "Nerede Oy Kullanacağım" sekmesinden bilgi alabiliyor. CHP ön seçim nerede oy kullanacağım ve 23 Mart Dayanışma Sandığı oy kullanma yerleri nerede sorularının cevabını almak için belirtilen sistemin düzenli kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.

Bu sandıklarda oy kullanmak isteyenler, aşağıdaki şekilde oy kullanacakları yerleri öğrenebilirler:

CHP ÖN SEÇİM DAYANIŞMA SANDIKLARI SORGULA

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title