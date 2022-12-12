CHP olağanüstü toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Melis'te bütçe görüşmeleri devam ederken CHP lideri Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıklamaları gündem oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grubu'nu bu sabah olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantının konusuyla ilgili bilgi paylaşılmadı. Toplantı basına kapalı gerçekleşecek.Peki,CHP olan üstü toplattı ne zaman ,saat kaçta? Toplantının gündeminde hangi konular var? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler....

Kılıçdaroğlu'ndan 6 yaşındaki kızın evlendirilmesine ilişkin zehir zemberek sözler: Burada rezil bir tertip var

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis grubunu bu sabah saat 09.00'da olağanüstü toplantıya çağırdı. Peki, CHP olan üstü toplattı ne zaman ,saat kaçta? Toplantının gündeminde hangi konular var? Detaylar haberimizde...

TOPLATI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

Basına kapalı olarak yapılacak toplantı saat 09.00'da başlayacak. Kılıçdaroğlu, kapalı grup toplantısının ardından saat 14.00'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

CHP TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Edinilen bilgiye göre olağanüstü grup toplantısında, bütçenin ilk haftası değerlendirilecek ve ikinci haftası ile ilgili planlama yapılacak. CHP Grubu'nda Meclis'e sevk edilen ekonomiye ilişkin torba teklife karşı nasıl bir muhalefet yapılacağı konuşulacak.