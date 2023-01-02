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CHP'nin kaç milletvekili var? CHP milletvekili sayısı!

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CHP'nin kaç milletvekili var? CHP milletvekili sayısı!

TBMM'de grubu bulunan partilerden CHP'nin vekil sayısı merak ediliyor. Peki, CHP'nin kaç milletvekili var? CHP milletvekili sayısı! İşte, Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclisteki milletvekili sayısı!

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CHP milletvekili sayısı! TBMM'de grubu bulunan partilerden CHP'nin vekil sayısı merak ediliyor. Peki, CHP'nin kaç milletvekili var? CHP milletvekili sayısı! İşte, Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclisteki milletvekili sayısı haberimizde...

CHP MİLLETVEKİLİ SAYISI

CHP'nin milletvekili sayısı 134'tür. TBMM'de toplam 579 milletvekili bulunmaktadır.

Diğer partilerin milletvekili sayıları şu şekildedir:

  • Adalet ve Kalkınma Partisi: 286 milletvekili
  • Halkların Demokratik Partisi: 56 milletvekili
  • Milliyetçi Hareket Partisi: 48 milletvekili
  • İYİ Parti: 37 milletvekili
  • Türkiye İşçi Partisi: 4 milletvekili
  • Demokrat Parti: 2 milletvekili
  • Memleket Partisi: 2 milletvekili
  • Büyük Birlik Partisi: 1 milletvekili
  • Demokrasi ve Atılım Partisi: 1 milletvekili
  • Demokratik Bölgeler Partisi: 1 milletvekili
  • Saadet Partisi: 1 milletvekili
  • Yenilik Partisi: 1 milletvekili
  • Zafer Partisi: 1 milletvekili
  • Bağımsız Milletvekili: 4 milletvekili

CHP'nin kaç milletvekili var? CHP milletvekili sayısı!

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