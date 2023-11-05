CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık için yarıştı. Saat 10.00'da başlayan kurultayın ilk gününde 1366 delege sandık başına gitti. Peki, CHP'nin Genel Başkanı kim oldu? CHP'nin kaçıncı Genel Başkanı seçildi, adı ne?

CHP'nin Genel Başkanı kim oldu? CHP'nin kaçıncı Genel Başkanı seçildi, adı ne?

CHP'nin Genel Başkanı kim oldu? CHP'nin kaçıncı Genel Başkanı seçildi, adı ne? CHP'nin Genel Başkanı kim oldu? Sorusu son günlerde gündemde yer alan konular nedeniyle merak edilmekte. ilk gününde 1366 delege sandık başına gitti. Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy alırken, seçim ikinci tura kaldı. CHP'nin Genel Başkanı kim oldu? CHP'nin kaçıncı Genel Başkanı seçildi, adı ne?

CHP'NİN GENEL BAŞKANI KİM OLDU?

İkinci turda Özgür Özel 812, Kılıçdaroğlu 536 oy aldı. Bu sonuçla Özgür Özel, CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu. Öte yandan Kılıçdaroğlu, CHP tarihinde görev başındayken kurultay kaybeden ilk isim oldu. Oy sayımı sonrası ikinci turda Özgür Özel'in 812, Kılıçdaroğlu'nun 536 oy aldığı belirlendi. Bu sonuçla Özgür Özel, CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu.

Kongrede Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 delegenin oyunu aldı. Salt çoğunluk olmaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. CHP'nin genel başkanlık seçiminin ikinci tur oylaması saat 00.30'da başladı. Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı.

Adayların salt çoğunluğa ulaşabilmesi için 1366 delegenin en az 684'ünün oyunu alması gerekiyordu. İkinci tur seçimlerinde de salt çoğunluk sağlanamazsa en fazla oyu alan adayın kazanacağı üçüncü tura geçilecekti.

ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?

Özel, 1974'de Manisa'da doğdu. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde lisans eğitimini tamamlayan Özel, 1999'da serbest eczacılığa başladı.

Manisa Eczacı Odasında 2001-2007 yılları arasında bir dönem genel sekreterlik ve iki dönem oda başkanlığı görevlerinde bulunan Özel, 2007- 2011 yılları arasında Türk Eczacıları Birliğinde bir dönem saymanlık, iki dönem genel sekreterlik görevlerini yürüttü.

Özel, 24, 25, 26, 27 ve 28. dönemlerde Manisa Milletvekili seçildi. 25, 26 ve 27. dönemlerde CHP Grup Başkan Vekili olarak görev yapan Özel, 28. dönemde CHP Grup Başkanlığı'nı üstlendi. Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babası.