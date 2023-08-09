CHP'nin Akbelen önergesi 37 oy farkla reddedilmişti! TBMM'deki oylamaya muhalefetten 37 muhalefet milletvekili katılmamış
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CHP'nin Akbelen'deki olaylar için TBMM'de genel görüşme açılması talebine yönelik önerge 37 oy farkla reddedilirken, dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Cezaevinde olan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın yanı sıra, muhalefet partilerinden 36 milletvekilinin daha TBMM'deki oylamaya katılmadığı öğrenildi.
Akbelen'deki olaylar için CHP'nin TBMM'de genel görüşme açmasına yönelik önerge 37 oy farkla reddedilirken, olağanüstü toplantıdaki oylamaya muhalefet partilerinden 37 milletvekilinin katılmadığı ortaya çıktı.
CHP'nin talebi üzerine TBMM önceki gün ağaç kesimi nedeniyle protestoların yaşandığı Akbelen'deki olayları görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Meclis'te CHP'nin genel görüşme yapılmasına talebine yönelik önerge oylandı.
Genel görüşme talebi AK Parti ve MHP başta olmak üzere Cumhur İttifakı partilerinin oylarıyla reddedildi. Önergenin görüşülmesi için 244 kabul oyu kullanılırken, 281 milletvekili ret oyu verdi. Meclis, 1 Ekim'e kadar yeniden araya girdi.
Önerge 37 oy farkla reddedilirken, olağanüstü toplantının ardından muhalefet partilerinin milletvekilleriyle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Olağanüstü toplantıya 37 muhalefet partisi milletvekilinin katılmadığı öğrenildi.
CHP'den 6 milletvekili, YSP'den 15 milletvekili, İYİ Parti'den 6 milletvekili, DEVA'dan 3 milletvekili, TİP'ten 2 milletvekili, Demokrat Parti'den 2 milletvekili, DBP'den 2 ve HDP'den 1 milletvekili katılmadı. Sadece Saadet Partisi'nin tüm vekilleri oturumda hazır bulundu.