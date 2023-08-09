CHP'nin Akbelen önergesi 37 oy farkla reddedilmişti! TBMM'deki oylamaya muhalefetten 37 muhalefet milletvekili katılmamış

CHP'nin Akbelen'deki olaylar için TBMM'de genel görüşme açılması talebine yönelik önerge 37 oy farkla reddedilirken, dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Cezaevinde olan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın yanı sıra, muhalefet partilerinden 36 milletvekilinin daha TBMM'deki oylamaya katılmadığı öğrenildi.

Akbelen'deki olaylar için CHP'nin TBMM'de genel görüşme açmasına yönelik önerge 37 oy farkla reddedilirken, olağanüstü toplantıdaki oylamaya muhalefet partilerinden 37 milletvekilinin katılmadığı ortaya çıktı.

TBMM, OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

CHP'nin talebi üzerine TBMM önceki gün ağaç kesimi nedeniyle protestoların yaşandığı Akbelen'deki olayları görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Meclis'te CHP'nin genel görüşme yapılmasına talebine yönelik önerge oylandı.

CHP'NİN TALEBİ AK PARTİ VE MHP'NİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Genel görüşme talebi AK Parti ve MHP başta olmak üzere Cumhur İttifakı partilerinin oylarıyla reddedildi. Önergenin görüşülmesi için 244 kabul oyu kullanılırken, 281 milletvekili ret oyu verdi. Meclis, 1 Ekim'e kadar yeniden araya girdi.

MUHALEFETTEN 37 MİLLETVEKİLİ KATILMAMIŞ

Önerge 37 oy farkla reddedilirken, olağanüstü toplantının ardından muhalefet partilerinin milletvekilleriyle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Olağanüstü toplantıya 37 muhalefet partisi milletvekilinin katılmadığı öğrenildi.

SAADET'İN TÜM VEKİLLERİ HAZIR BULUNMUŞ

CHP'den 6 milletvekili, YSP'den 15 milletvekili, İYİ Parti'den 6 milletvekili, DEVA'dan 3 milletvekili, TİP'ten 2 milletvekili, Demokrat Parti'den 2 milletvekili, DBP'den 2 ve HDP'den 1 milletvekili katılmadı. Sadece Saadet Partisi'nin tüm vekilleri oturumda hazır bulundu.