CHP Niğde milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Niğde Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Niğde Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Niğde Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Niğde Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Niğde Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı Niğde, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Niğde Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Niğde Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Niğde Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

ÖMER FETHİ GÜRER

SEVGİ ÖZBEK

OZAN SAKARYA