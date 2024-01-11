CHP Niğde Belediye Başkan adayı kimdir 2024? CHP Niğde Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim oldu?

Niğde Belediye Başkan adayı kimdir 2024? Sorusu, yerel seçimler kapsamında Niğde'te merak edilmekte olan sorular arasında bulunmakta. CHP Parti Meclisi, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yarışa girecek yeni adayları belirlemek için dün öğlen saatlerinde toplandı. Gece yarısına kadar süren toplantıda 6'sı büyükşehir 15'i il olmak üzere 242 belediye başkan adayı daha belli oldu. CHP Niğde Belediye Başkan adayı kimdir 2024? CHP Niğde Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim oldu?

CHP NİĞDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR 2024?

Cumhuriyet Halk Partisi Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün öğlen saatlerinde yeni il ve ilçenin belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplandı. Yaklaşık 6 saat süren toplantıda 6'sı büyükşehir olmak üzere 15 ilde daha belediye başkan adayları belli oldu. Buna göre Niğde Belediye Başkan adayı Hulisi Özen oldu.

CHP NİĞDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HULUSİ ÖZEN KİMDİR?

1986 yılında Niğde'de doğan, Niğde Endüstri Meslek Lisesi Mobilya Bölümü'nden mezun olan Özen, hukuk camiasında önemli bir yere sahiptir. Profesyonel kariyerine Niğde Barosu'nun saygın avukatlarından Ergün Kurucu ve Mukadder Adem'in katipliğini yaparak başlayan Özen, 2013 yılında Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu katipliği görevine atanmıştır.

Halen bu görevini başarıyla sürdüren Özen, hukuk fakültesi eğitimini tamamladıktan sonra avukatlık stajını başarıyla geçerek, 8 Ağustos 2023 tarihinde yemin ederek avukatlık mesleğine adım atmıştır.

CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

6 büyükşehirde adaylar belirlendi. Adana'da Zeydan Karalar, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Eskişehir'de Ayşe Ünlüce, Hatay'da Lütfü Savaş, Tekirdağ'da Candan Yüceer ve Mersin'de Vahap Seçer büyükşehir belediye başkan adayları olarak açıklandı. Ayrıca, 15 ildeki diğer adaylar şu şekilde belirlendi: Artvin'de Fuat Köse, Bilecik'te Melek Mızrak Subaşı, Çankırı'da Fuat Köse, Giresun'da Fuat Köse, Kırklareli'nde Mehmet Siyam Kesimoğlu, Niğde'da Burcu Köksal, Niğde'de Ali Mustafa Çelik, Niğde'ta Özkan Yalım, Niğde'te Hakan Bilecen, Niğde'de Hulisi Özen, Osmaniye'de Serkan Karayiğit, Sinop'ta Mehmet Gürbüz, Yalova'da Mehmet Gürel, Yozgat'ta Özkan Şengül ve Zonguldak'ta Tahsin Erdem.