CHP Nevşehir milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Nevşehir Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Nevşehir Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Nevşehir Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Nevşehir Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Nevşehir Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı Nevşehir, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Nevşehir Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Nevşehir Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Nevşehir Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

FARUK SARIASLAN

MEHMET DEĞİRMENCİ

EDA DOĞAN