"CHP Merkez Yönetim Kurulu'na kimler seçildi?" Merak edilen konular arasında yer alıyor. Öte yandan CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. Peki, CHP MYK üyeleri kimler oldu, belli oldu mu? İşte detaylar…

CHP MYK ÜYELERİ KİMLER OLDU, belli oldu mu? CHP Merkez Yönetim Kurulu'na kimler seçildi?

Genel Sekreterlik görevine İzmir için Tunç Soyer'in yerine adı geçen Selin Sayek Böke getirilirken CHP MYK üyeleri kimler oldu, belli oldu mu? CHP Merkez Yönetim Kurulu'na kimler seçildi? Merak edildi. İşte detaylar…

CHP MYK ÜYELERİ KİMLER OLDU, BELLİ OLDU MU?

CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. Genel Sekreterlik görevine İzmir için Tunç Soyer'in yerine adı geçen Selin Sayek Böke getirildi, Parti Sözcüsü ise Deniz Yücel oldu. İşte Özel'in "Gölge Kabine" diye duyurduğu 24 kişilik yeni MYK...

Yeni MYK'da 24 kişi yer aldı. Genel Sekreterlik görevine Selin Sayek Böke, parti sözcülüğüne Deniz Yücel getirildi.

CHP MERKEZ YÖNETİM KURULU'NA KİMLER SEÇİLDİ?

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan genel başkanlık koltuğunu devralan Özgür Özel, 38. Olağan Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi (PM) üyeleri ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda kurultay değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca yargıdaki tartışmalar, yeni dönem siyasetinde yapılması gerekenler, yerel seçimlere hazırlık ve yeni parti yönetiminin oluşturulması konuları ele alındı.

Selin Sayek Böke

GÖLGE KABİNE DİYE DUYURDU

Özel, toplantının ardından yaptığı açıklamada 24 kişiden oluşan ve gölge kabine olarak nitelendirdiği yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) açıkladı. 24 yeni genel başkan yardımcısına aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki bakanlara karşılık gelen bir görev alanı tanımlandı.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel

İŞTE CHP'NİN MYK ÜYELERİ

Genel Sekreter: Selin Sayek Böke

Parti Sözcüsü: Deniz Yücel

Medya ve Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Burhanettin Bulut

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gökan Zeybek

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Karabat

Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Nazlıaka

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gül Çiftçi

Yurtdışı Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Mehmet Tüm

Milli Savunmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yankı Bağcıoğlu

Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Deniz Yavuzyılmaz

Hazine Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yalçın Karatepe

İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Murat Bakan

Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gökçe Gökçen

Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gülşah Deniz Atalay

Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: İlhan Uzgel

Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Sevgi Kılıç

Kültür Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Koza Yardımcı

Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Volkan Demir

Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Zeliha Aksaz Şahbaz

Sanayi ve Teknoloji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Pınar Uzun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Suat Özçağdaş

Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Erhan Edem

Ulaştırma ve Altyapı Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ulaş Karasu