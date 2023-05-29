CHP MYK üyeleri kimler? CHP MYK üyeleri isimleri ne?
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Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyeleri kimler merak ediliyordu. Peki CHP MYK üyeleri kimler? CHP MYK üyeleri isimleri ne? İşte CHP MYK üyeleri!
CHP MYK üyeleri! Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyeleri kimler merak ediliyordu. Peki CHP MYK üyeleri kimler? CHP MYK üyeleri isimleri ne? İşte CHP MYK üyeleri haberimizde...
CHP MYK ÜYELERİ
- Ahmet Akın
- Ali Öztunç
- Bülent Kuşoğlu
- Bülent Tezcan
- Devrim Barış Çelik
- Faik Öztrak
- Fethi Açıkel
- Gamze Akkuş İlgezdi
- Gökçe Gökçen
- Gülizar Biçer Karaca
- Lale Karabıyık
- Muharrem Erkek
- Oğuz Kaan Salıcı
- Selin Sayek Böke
- Seyit Torun
- Veli Ağbaba
- Yüksel Taşkın