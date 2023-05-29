Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
CHP MYK üyeleri kimler? CHP MYK üyeleri isimleri ne?

CHP MYK üyeleri kimler? CHP MYK üyeleri isimleri ne?

Gündem Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyeleri kimler merak ediliyordu. Peki CHP MYK üyeleri kimler? CHP MYK üyeleri isimleri ne? İşte CHP MYK üyeleri!

CHP MYK üyeleri! Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyeleri kimler merak ediliyordu. Peki CHP MYK üyeleri kimler? CHP MYK üyeleri isimleri ne? İşte CHP MYK üyeleri haberimizde...

CHP MYK ÜYELERİ

  • Ahmet Akın
  • Ali Öztunç
  • Bülent Kuşoğlu
  • Bülent Tezcan
  • Devrim Barış Çelik
  • Faik Öztrak
  • Fethi Açıkel
  • Gamze Akkuş İlgezdi
  • Gökçe Gökçen
  • Gülizar Biçer Karaca
  • Lale Karabıyık
  • Muharrem Erkek
  • Oğuz Kaan Salıcı
  • Selin Sayek Böke
  • Seyit Torun
  • Veli Ağbaba
  • Yüksel Taşkın
Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title