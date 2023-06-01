CHP MYK nedir? CHP MYK ne iş yapar, üyeleri kimlerdir? CHP MYK açılımı nedir?

CHP MYK üyelerinin tamamı istifa etti. Bu son dakika gelişmesinin ardından CHP MYK nedir? CHP MYK üyeleri kimlerdir? CHP MYK açılımı nedir? Soruları gündeme taşındı. Peki CHP MYK nedir? CHP MYK ne iş yapar?