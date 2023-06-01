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CHP MYK nedir? CHP MYK ne iş yapar, üyeleri kimlerdir? CHP MYK açılımı nedir?

CHP MYK nedir? CHP MYK ne iş yapar, üyeleri kimlerdir? CHP MYK açılımı nedir?

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CHP MYK üyelerinin tamamı istifa etti. Bu son dakika gelişmesinin ardından CHP MYK nedir? CHP MYK üyeleri kimlerdir? CHP MYK açılımı nedir? Soruları gündeme taşındı. Peki CHP MYK nedir? CHP MYK ne iş yapar?

CHP MYK nedir? CHP MYK üyelerinin tamamı istifa etti. Bu son dakika gelişmesinin ardından CHP MYK nedir? CHP MYK üyeleri kimlerdir? CHP MYK açılımı nedir? Soruları gündeme taşındı. Peki CHP MYK nedir? Detaylar...

CHP MYK NEDİR?

MYK'nın açılımı Merkez Yönetim Kurulu'dur. CHP'de MYK parti yönetim kadrosunu oluşturmaktadır.

CHP MYK ÜYELERİ

  • Ahmet Akın
  • Ali Öztunç
  • Bülent Kuşoğlu
  • Bülent Tezcan
  • Devrim Barış Çelik
  • Faik Öztrak
  • Fethi Açıkel
  • Gamze Akkuş İlgezdi
  • Gökçe Gökçen
  • Gülizar Biçer Karaca
  • Lale Karabıyık
  • Muharrem Erkek
  • Oğuz Kaan Salıcı
  • Selin Sayek Böke
  • Seyit Torun
  • Veli Ağbaba
  • Yüksel Taşkın
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