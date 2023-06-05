CHP MYK listesi 2023! Son dakika CHP MYK üyeleri açıklandı! CHP MYK üyeleri kim? CHP MYK listesi!
Gündem Haberleri
CHP MYK üyeleri bugün itibari ile açıklandı. 14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de yeni MYK belli oldu. Parti örgütü ve örgüt yönetimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlanırken MYK üye sayısı 17'den 15'e düştü. Arama motorlarında CHP MYK listesi araştırılıyor. CHP MYK listesi 2023! Son dakika CHP MYK üyeleri açıklandı! CHP MYK üyeleri kim? CHP MYK listesi!
CHP MYK listesi 2023! Son dakika CHP MYK üyeleri açıklandı! CHP MYK üyelerinde kim var? CHP MYK listesi merak edilenler arasında yer alıyor. CHP MYK üyelerinin açıklanmasının ardından gündeme düşen üyeler merak edildi. 14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de geçtiğimiz hafta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantı sonucu tüm MYK üyeleri istifa etmişti. CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu. CHP MYK listesi 2023! Son dakika CHP MYK üyeleri açıklandı! CHP MYK üyeleri kim? CHP MYK listesi!
14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de yeni MYK belli oldu. Parti örgütü ve örgüt yönetimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlanırken MYK üye sayısı 17'den 15'e düştü. Yeni MYK'da en dikkat çeken isim Sosyal Medya Yönetimi'nden sorumlu tutulan Eren Erdem oldu. Liste açıklanır açıklanmaz sosyal medyada çok sayıda kişi Eren Erdem'in MYK'da yer almasına tepki gösterdi.
Yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda parti örgütü ve örgüt yönetimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlanırken MYK üye sayısı 17'den 15'e düştü.
Genel Başkan: Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri
Ahmet Akın: Yerel Yönetimler
Aylin Yaman: Sosyal Politikalar
Aysu Bankoğlu: Tanıtım Ve Halkla İlişkiler
Bülent Kuşoğlu: İdari Ve Mali İşler
Devrim Barış Çelik: Bilgi Ve İletişim Teknolojileri
Eren Erdem: Sosyal Medya Yönetimi
Faik Öztrak: Ekonomi Politikaları - Parti Sözcüsü
Hasan Efe Uyar: İşçi Sendikaları, Stk Ve Meslek Kuruluşları
Lale Karabıyık: İşveren Örgütleri
Neslihan Hancıoğlu: Genel Sekreter
Semra Dinçer: Doğa Hakları
Tahsin Tarhan: Yurtdışı Örgütlenme
Yunus Emre: Bilim-Yönetim Ve Kültür Platformu
Zeynel Emre: Hukuk Ve Seçim İşleri
MYK'da en dikkat çeken isim Sosyal Medya Yönetimi'nden sorumlu tutulan Eren Erdem oldu. Liste açıklanır açıklanmaz sosyal medya çok sayıda kullanıcı Eren Erdem'in MYK'da bulunmasına tepki gösterdi.