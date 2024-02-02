CHP Muş adayı kim? CHP 2024 Muş Belediye Başkan Adayı kim oldu?

CHP'de 4'ü büyükşehir 103 belediye başkan adayı daha belli oldu. CHP'nin adayları Gaziantep'de Muzaffer Ertürk, Kahramanmaraş'ta Zeynep Özbaş Arıkan, Kocaeli'de Atasoy Bilgin, Mardin'de Ömer Durak oldu. CHP Muş adayı kim? CHP 2024 Muş Belediye Başkan Adayı kim oldu?

CHP MUŞ ADAYI KİM?

İşte 103 belediye başkan adayının yer aldığı tam liste: