CHP Muğla milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Muğla Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Muğla Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Muğla Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Muğla Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Muğla Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı Muğla, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Muğla Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Muğla Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Muğla Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

CUMHUR UZUN

GİZEM ÖZCAN

SÜREYYA ÖNEŞ DERİCİ

SELÇUK ÖZDAĞ

MEHMET DEMİR

FATMA GEBEŞ ÇİMEN

SALİH NAZMİ BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU