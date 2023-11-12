Genel Sekreterlik görevine İzmir için Tunç Soyer'in yerine adı geçen Selin Sayek Böke getirilirken CHP Milli Savunmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu Kimdir, kaç yaşında, nereli, nerenin milletvekili? Merak edildi. İşte detaylar…

CHP MİLLİ SAVUNMADAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YANKI BAĞCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, NERENİN MİLLETVEKİLİ?

Yankı Bağcıoğlu, 1967 yılında İstanbul'da doğdu ve eğitim hayatına Tarsus Amerikan Koleji'nde başlayarak kaliteli bir eğitim aldı. Deniz Lisesi'nde eğitimini sürdürdü ve Deniz Harp Okulu'ndan Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1989 yılında mezun oldu. Eğitim hayatındaki bu dikkat çekici başlangıç, onun deniz kuvvetleri kariyerine temel hazırladı.

Yankı Bağcıoğlu, mezuniyetinin ardından Türk Deniz Kuvvetleri'nde birçok görevde bulundu. Muhrip, Fırkateyn, ve Hücumbotlarda Branş Subaylığı ve Bölüm Amirliği gibi önemli görevleri üstlendi. Ayrıca, TCG GEMLİK Fırkateyni'nde 2. Komutanlık ve TCG GÖKOVA Fırkateyni'nde Komutanlık görevlerini de başarıyla yerine getirdi. Kariyeri boyunca Deniz Kuvvetleri Harekât Başkanlığı gibi kritik görevlerde bulunarak deniz kuvvetlerinin etkinliğine katkı sağladı. NATO Karargâhı ve Deniz Kuvvetleri Karargâhı'nda da görev yaparak uluslararası arenada da deneyim kazandı.

Yankı Bağcıoğlu'nun sadece askeri kariyeri değil, aile yaşamı da önemlidir. Şu anda İzmir'de yaşayan Bağcıoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır. Ailesine olan bağlılığı, kişisel ve profesyonel yaşamının bir parçasıdır.