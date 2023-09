CHP Milletvekili Edirne'deki Tarihi Hamamın Durumunu Eleştirdi

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Dünya Turizm Günü'nde Edirne'de bulunan tarihi Gazi Mihal Bey Hamamı'nın durumunu gündeme getirdi. Yazgan, "Turizme verdiğimiz değeri herkes görsün. Her yeri otlar bürümüş, etrafı pislik içerisinde. ve biz Edirne'mize gelen bütün turistleri burada karşılıyoruz" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne'nin batı girişinde bulunan ve 1422 yılında Gazi Mihal Bey tarafından yaptırılan Gazi Mihal Bey Hamamı'nda bugün incelemelerde bulundu. Yazgan, Gazi Mihal Bey Hamamı'nın restore edilmesi gerektiğini ifade etti.

"HER YERİ OTLAR BÜRÜMÜŞ, ETRAFI PİSLİK İÇERİSİNDE"

Edirne Milletvekili Yazgan, açıklamasında şunları söyledi:

"Edirne'nin batı girişindeki Gazi Mihal Bey Hamamı'nın içine girdik. Dışarıdan bir harabe, bakalım içi nasıl dedik. Her yerde uyuşturucu maddeler bulunuyor. Bu güzel tarihi eserin ne halde beklediğini sizler de görün. Her taraf pislik içinde. İçeride ateşler yakılmış. Acaba buralar mültecilerin geçişi için bir konaklama yeri olarak mı kullanılmış? Her yerde alkollü içeceklerin çöpleri var. Hamamın ana giriş kısmında her yer pislik içerisinde. Her yerde hayvan pislikleri var. Bu hamamı sizlere özellikle göstermemin sebebi bu hamam Edirnemizin batı girişinde herkesi ilk karşılayan eser. Biliyorsunuz Turizm Haftası'ndayız. Turizme verdiğimiz değeri herkes görsün istedim. Her yeri otlar bürümüş, etrafı pislik içerisinde. ve biz Edirne'mize gelen bütün turistleri burada karşılıyoruz. Dünya Turizm Günü hepimize kutlu olsun."