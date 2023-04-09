CHP Mardin milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Mardin Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Mardin Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Mardin Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Mardin Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Mardin Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı Mardin, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Mardin Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Mardin Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Mardin Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

MEHMET SAİT ÇELEBİ

ŞÜKRÜ KARABOĞA

NURETTİN KILIÇ

İBRAHİM TAŞDELEN

NİLGÜN BAYRAKTAR

ÖMER DURAK