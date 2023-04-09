CHP Maraş milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Maraş Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Maraş Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Maraş Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Maraş Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Maraş Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı Maraş, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Maraş Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Maraş Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP MARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Maraş Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP MARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

ALİ ÖZTUNÇ

İRFAN KARATUTLU

MEHMET BAĞLAR

EJDER KAYGUSUZ

NAİLE İŞLEK

TUFAN YANAR

AZİZ CEM GÜNER

ÇAĞATAY ATASAY