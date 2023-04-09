CHP Maraş Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Maraş Adayları!
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CHP Maraş milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Maraş Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Maraş Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Maraş Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Maraş Adayları!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Maraş Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı Maraş, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Maraş Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Maraş Adayları! Detaylar haberimizdedir…
CHP MARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Maraş Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.
CHP MARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:
ALİ ÖZTUNÇ
İRFAN KARATUTLU
MEHMET BAĞLAR
EJDER KAYGUSUZ
NAİLE İŞLEK
TUFAN YANAR
AZİZ CEM GÜNER
ÇAĞATAY ATASAY