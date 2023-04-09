CHP Manisa milletvekili aday listelerindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Manisa Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Manisa Milletvekili Adayları kimlerin olduğu buraya getiriyoruz. Peki, CHP Manisa Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Manisa Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken, CHP Manisa Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı Manisa, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Manisa Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Manisa Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partilerin Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşmakta olduğunuz isimler sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Manisa Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP MANİSA MİLLETTVEKİLİ ADAYLARI:

ÖZGÜR ÖZEL

AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU

BEKİR BAŞEVİRGEN

SELMA ALİYE KAVAF

MUSA SEMİH BALABAN

NEŞE ZENGİN

AYSUN HELVACIOĞLU

SEÇİL EGE DEĞERLİ

ŞERİF AKMEŞE

İLKSEN ÖZALPER