CHP Maltepe mitingi CANLI izle! Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Maltepe mitingi canlı izle!

Seçimlere kısa bir süre liderler miting meydanlarında son mitinglerini gerçekleştiriyor. Bugün CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Maltepe'de Büyük İstanbul mitingi düzenliyor. Katılımın yüksek olduğu mitingi canlı izlemek isteyenler CHP Maltepe mitingi canlı izle! Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Maltepe mitingi canlı izle! araştırması yapmakta. Peki Kılıçdaroğlu Maltepe mitingi canlı yayın nasıl izlenir, nereden izlenir?

Kılıçdaroğlu Maltepe mitingi canlı izle! Seçimlere kısa bir süre liderler miting meydanlarında son mitinglerini gerçekleştiriyor. Bugün CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğluİstanbul Maltepe'de Büyük İstanbul mitingi düzenliyor. Katılımın yüksek olduğu mitingi canlı izlemek isteyenler CHP Maltepe mitingi canlı izle! Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Maltepe mitingi canlı izle! araştırması yapmakta. Peki Kılıçdaroğlu Maltepe mitingi canlı yayın nasıl izlenir, nereden izlenir? İşte Kılıçdaroğlu Maltepe mitingi canlı!

MALTEPE MİTİNGİ CANLI İZLE

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra ittifak ortağı diğer 5 siyasi parti lideri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın konuşma yapacağı mitingin saat 17.30'da başlaması bekleniyor.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Emniyetten yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın Maltepe Etkinlik Alanı'nda yapılacak mitingle ilgili trafik yönünden alınan emniyet tedbirleri kapsamında, sabah 06.00'dan itibaren Maltepe'de trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı: "Turgut Özal Bulvarı (Maltepe – Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar." Açıklamada, kapatılan yollara alternatif olarak kullanılacak güzergahların ise D-100 Karayolu ve Kemeraltı Caddesi olduğu aktarıldı.