CHP Malatya milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Malatya Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Malatya Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Malatya Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Malatya Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Malatya Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı Malatya, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Malatya Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Malatya Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP MALATYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Malatya Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP MALATYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

VELİ AĞBABA

ENVER KİRAZ

BATTAL KANBAY

ALİ İMRAN MARASALI

YUSUF KURŞUN

OKAY DEMİRHAN