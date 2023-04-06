Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşandı. Peki, CHP listesinden seçime girecek olan partiler hangileri? CHP listesinden seçime hangi parti girecek?

CHP ve İYİ Parti oy potansiyelinin düşük olduğu, vekil sayısı 5'ten az olan Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray gibi 10 ilde ortak liste yapma kararı almıştı. Bu il sayısı da 12'ye çıktı. Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulması için 9 Nisan son, bugün ise ittifaklara itirazların son günü. Peki, CHP listesinden seçime girecek olan partiler hangileri? CHP listesinden seçime hangi parti girecek?

CHP LİSTESİNDEN SEÇİME GİRECEK OLAN PARTİLER HANGİLERİ?

Millet İttifakı'nda ortak liste kararı bildirildi. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek. Ayrıca Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulması için 9 Nisan son, bugün ise ittifaklara itirazların son günü.