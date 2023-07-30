CHP'li Mahmut Tanal'ın kovaladığı 2 asker açığa alındı

Akbelen'de eylemcilerin kimlik bilgilerini alan jandarmaya tepki gösteren ve "Eşkıya gibi hareket edemezsiniz" deyip kovalayan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal gündem yarattı. Tanal'la ilgili hukuki süreç başlatılırken Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada "Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında; görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan iki jandarma personeli de açığa alınmıştır." denildi.

Ağaç kesimi nedeniyle protestoların sürdüğü Akbelen'de vatandaşların kimlik bilgilerini alan jandarmayı, "Fişleme yapamazsınız. Bu üniformaya yazık günah. Eşkıya gibi hareket edemezsiniz" deyip kovalayan CHP'li Mahmut Tanal'la ilgili hukuki süreç başlatılmıştı. Konuyla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında; görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan iki jandarma personeli açığa alındı.

Jandarma tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

1. Muğla İli Milas ilçesi İkizköy Mahallesinde Muğla 1. idari Mahkemesi ve İzmir Bölge İdare Mahkemesince verilen karara istinaden 24 Temmuz 2023 tarihinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından saha çalışmaları başlatılmıştır.

2. Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen saha çalışmalarını ve hukuka uygun olarak alınan önleyici tedbirleri engellemek ve provoke etmek isteyen, kolluk kuvvetlerine saldıran ve direnen (40) provokatör ve eylemci şahıs Milas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmış olup şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir.

3. Meydana gelen olaylara ilişkin hukuka aykırı davranan jandarma personeli olduğu iddialarını araştırmak üzere Jandarma Genel Komutanlığınca bölgeye idari tahkikat heyeti görevlendirilmişti,

4. Ayrıca Milletvekili Mahmut TANAL'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında; görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan iki jandarma personeli de açığa alınmıştır.

"TANAL HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

5. Milletvekili Mahmut TANAL, 29 Temmuz 2023 günü çalışma alanına gelerek yasal mevzuat çerçevesinde ve hukuka uygun olarak aldığı tedbirleri yerine getiren tarihi şan ve şerefle dolu Jandarma Teşkilatının personeline saldırgan ve provokatif davranışlarda bulunmuştur. Kahraman Türk Jandarmasına karşı sarf etmiş olduğu mesnetsiz ve hakaret içeren söylemlerinden dolayı Milletvekili Mahmut TANAL hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.