CHP Kütahya milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Kütahya Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Kütahya Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Kütahya Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Kütahya Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Kütahya Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı Kütahya, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Kütahya Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Kütahya Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Kütahya Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

ALİ FAZIL KASAP

AHMET SUNAR

GÜLER EZGİ DOĞAN TURAN

HAŞİM ERTEKİN

KEREM ERKUL