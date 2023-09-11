CHP KURULTAYI NE ZAMAN, nerede gerçekleşecek? CHP Kurultay CANLI izle!

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), il ve ilçe kongrelerinin takvimini belirledi. Her il ve ilçe kongreye giderken genel merkezin ne zaman toplanacağı ve genel başkanlık için kimin seçileceği merak konusu oldu. Peki, CHP Kurultay'ı ne zaman, nerede gerçekleşecek? CHP Kurultay CANLI izle!

CHP'de değişim rüzgarı eserken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olup olmayacağı gündeme geldi. Partililer tarafından bir kesimin devam etmesi diğer bir kesimin de bırakması gerektiğini ifade ediliyor. İşte bu kurultayda tüm bu soruların cevapları alınacak. Peki, CHP Kurultayı ne zaman, nerede gerçekleşecek? CHP Kurultay CANLI izle!

CHP KURULTAYI NE ZAMAN?

CHP'den yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan MYK toplantısında, kongre takviminin başlaması ve takvimin ilanı kararı alındı. Buna göre, yarın muhtarlık esasına göre tanzim edilmiş üye çizelgeleri hazırlanmaya başlanacak. Üye çizelgelerine ilişkin işlemler 27 Haziran'a kadar sürecek. İlçe kongresi delege seçimleri 3 Temmuz'da başlayacak, 30 Temmuz'da sona erecek. 5 Ağustos'ta yapılmaya başlanacak ilçe kongreleri ise 10 Eylül'de son bulacak. İl kongrelerinin başlangıç tarihi de 16 Eylül olarak belirlendi. 15 Ekim'de bitecek il kongrelerinin ardından Parti Meclisi'nin belirleyeceği tarihte olağan kurultay yapılacak.

CHP 38. OLAĞAN KURULTAY NEREDE GERÇEKLEŞECEK, NASIL İZLENİR?

CHP içinde seçim sonuçlarının ardından yaşanan değişim tartışmaları hız kazanıyor. Partinin 38. Olağan Kurultayı için hazırlıklar sürüyor ve ilçe kongreleri bu hafta tamamlanacak. İl kongrelerinin ise en geç 15 Ekim'e kadar sonlandırılması planlanıyor.

Kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olacağı öngörülüyor, ancak Grup Başkanı Özgür Özel'in de yarışa girebileceği güçlü bir ihtimal olarak görülüyor. Kurultayın önemli gündem maddelerinden biri ise kapsamlı bir tüzük değişikliği olacak. Partinin yeni yönetim organlarının, bu yeni tüzüğe uygun şekilde belirleneceği belirtiliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarının ardından parti tüzüğünde önemli değişiklikler yapma sözü vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde "değişimciler" olarak adlandırılan bir grup ise bu değişikliklerin, genel başkan dahil olmak üzere parti yönetiminde geniş kapsamlı bir değişimi içermesi gerektiğini savunuyor. Genel Merkez yönetimi ise Genel Başkan değişimi için kurultayın uygun bir platform olduğunu ifade ediyor.

CHP içindeki bu değişim isteği, tüzük ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) değişikliklerinin, genel başkanın görevini tartışmaya açmamak amacıyla yapıldığı şeklinde yorumlanıyor. Kurultay il kongrelerinin de bitmesinin ardından Ankara'da yapılması planlanıyor. Kurultay'ı izlemek için CHP sosyal medya adresleri ve TV canlı yayınları takip edilebilecek.