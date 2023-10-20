CHP 38. Olağan Kurultayı ne zaman ve CHP kurultay adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP kurultayı ne zaman ve CHP Genel Başkanı ne zaman seçileceği gündeme geliyor. CHP KURULTAYI NE ZAMAN? CHP 38. Olağan Kurultayı hangi tarihte yapılacak?

CHP kurultayı ne zaman ve CHP 38. Olağan Kurultayı hangi tarihte yapılacak soruları gündeme geliyor. CHP kurultay adayları kimler ve CHP Genel Başkanı ne zaman seçileceği merak ediliyor. Gözlerin çevrildiği kurultayda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile genel başkanlığa adayları araştırılıyor. CHP KURULTAYI NE ZAMAN? CHP 38. Olağan Kurultayı hangi tarihte yapılacak? Detaylar haberimizdedir…

CHP KURULTAYI NE ZAMAN?

Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılması öngörülüyor.

CHP 38. OLAĞAN KURULTAYI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Buna göre 4 Kasım'da genel başkan, 5 Kasım'da ise parti meclisi üyeleri seçilecek. Kılıçdaroğlu ve partide değişim rüzgarı başlatanların başında gelen Özgür Özel genel başkanlık için yarışacak.

Parti Meclisi'nde alınan diğer bir karara göre; tüzük kurultayı da 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak. İki karar da oybirliği ile alındı.

CHP KURULTAY ADAYLARI KİMLER?

CHP Parti Meclisi, 38. Olağan Kurultayı'nın 4-5 Kasım'da yapılması kararını aldı. Gözlerin çevrildiği kurultayda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile genel başkanlığa adaylığını açıklayan Özgür Özel yarışacak.