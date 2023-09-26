CHP 38. Olağan Kurultayı ne zaman ve CHP kurultay adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP kurultayı ne zaman ve CHP Genel Başkanı ne zaman seçileceği gündeme geliyor. CHP kurultayı ne zaman? CHP 38. Olağan Kurultayı hangi tarihte yapılacak? CHP kurultay adayları kimler?

CHP kurultayı ne zaman ve CHP 38. Olağan Kurultayı hangi tarihte yapılacak soruları gündeme geliyor. CHP kurultay adayları kimler ve CHP Genel Başkanı ne zaman seçileceği merak ediliyor. Gözlerin çevrildiği kurultayda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile genel başkanlığa adayları araştırılıyor. CHP kurultayı ne zaman? CHP 38. Olağan Kurultayı hangi tarihte yapılacak? CHP kurultay adayları kimler? Detaylar haberimizdedir…

CHP KURULTAYI NE ZAMAN?

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında Parti Meclisi, CHP Genel Merkezi'nde toplandı. Saat 11.30'da başlayan toplantıda Kılıçdaroğlu'nun sunuşunun ardından; son siyasi gelişmeler üzerine değerlendirme yapıldı. 38. Olağan Kurultayı'nın ise 4-5 Kasım tarihlerinde Ankara'da yapılması kararlaştırıldı.

CHP 38. OLAĞAN KURULTAYI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Buna göre 4 Kasım'da genel başkan, 5 Kasım'da ise parti meclisi üyeleri seçilecek. Kılıçdaroğlu ve partide değişim rüzgarı başlatanların başında gelen Özgür Özel genel başkanlık için yarışacak.

Parti Meclisi'nde alınan diğer bir karara göre; tüzük kurultayı da 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak. İki karar da oybirliği ile alındı.

CHP KURULTAY ADAYLARI KİMLER?

CHP Parti Meclisi, 38. Olağan Kurultayı'nın 4-5 Kasım'da yapılması kararını aldı. Gözlerin çevrildiği kurultayda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile genel başkanlığa adaylığını açıklayan Özgür Özel yarışacak.