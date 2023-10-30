Bugüne kadar 19'u olağanüstü 56 kurultay yapan CHP, 38. Olağan Kurultayı'nı Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirecek. Peki, CHP kurultayı kaç yılda bir yapılır, genel başkan kaç yılda bir seçilir? CHP il ve ilçe kongreleri ne zaman, kaç yılda bir yapılır? İşte detaylar…

CHP kurultayı kaç yılda bir yapılır, genel başkan kaç yılda bir seçilir? CHP il ve ilçe kongreleri ne zaman, kaç yılda bir yapılır?

CHP'nin ağustos ayında başlayan il kongreleri takvimi devam ediyor. Ekim sonuna kadar tamamlanması planlanan kongre takvimi çerçevesinde 81 il başkanının yanı sıra 1370 kurultay delegesi de belirlenmiş olacak. Peki, CHP kurultayı kaç yılda bir yapılır, genel başkan kaç yılda bir seçilir? CHP il ve ilçe kongreleri ne zaman, kaç yılda bir yapılır? İşte detaylar…

CHP KURULTAYI KAÇ YILDA BİR YAPILIR, GENEL BAŞKAN KAÇ YILDA BİR SEÇİLİR?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetmeliğinin 1. Bölümü 3. Maddesi'nde "Kurultay 2 yılda bir toplanır. Parti Meclisi kararı ile en c¸ok bir yıl ertelenebilir." ibaresi yer almaktadır. İlgili kitapçık CHP seçimleri ile ilgili birçok bilgiyi sunarken genel başkan seçimleri için 2. Bölüm 16. ve 17. Maddeleri'nde şu ifadeler yer alır: "Kurultay sec¸imlerinde kur'a ile belirlenen harften bas¸lamak u¨zere, soyadına go¨re hazırlanmıs¸ alfabetik liste kullanılır. Sec¸ilecek u¨ye sayısı kadar u¨ye adı hizasına is¸aret konularak oy verilir.

Sec¸ilecek u¨ye sayısından fazla ya da sec¸ilecek u¨ye sayısının % 90'ından eksik is¸aretlenmis¸ listeler gec¸ersizdir. Kurultayda merkez organları sec¸imleri, yargı go¨zetimi altında gizli oy, ac¸ık ve aralıksız sayım ve ayırım ilkelerine go¨re yapılır. Sec¸im­ lerde go¨revli sec¸im kurulu bas¸kanınca onaylanmıs¸ kurultay u¨yeleri listesi esas alınır. Bu listede adı olmayanlar oy kullanamazlar.

Genel Bas¸kan, Kurultayca gizli oyla ve u¨ye tam sayısının salt c¸o­gˆunlugˆu ile sec¸ilir, ilk iki oylamada sonuc¸ alınamaz ise u¨c¸u¨ncu¨ oylamada en c¸ok oy alan aday sec¸ilir. Ancak Genel Bas¸kanlıgˆa aday olabilmek ic¸in Kurultay u¨ye tam sayısının yu¨zde yirmisinin yazılı o¨nerisi kos¸uldur."

CHP İL VE İLÇE KONGRELERİ NE ZAMAN, KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Kurultay iki (2) yılda bir toplanır. Parti Meclisi kararı ile en c¸ok bir yıl ertelenebilir.

CHP GENEL BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, 57. KURULTAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?

Chp Parti Meclisi'nce (PM) alınan karar gereği 4-5 Kasım'da gerçekleştirilecek 38. Olağan Kurultay için parti genel müdürlüğü tarafından Ankara Spor Salonu kiralandı. Müdürlük, 1370'i delege olmak üzere, 1500 kişi için kalacak yer kiralamasına da başladı. Kurultayın sloganı içinse çalışma sürüyor.

İlgili Haberler