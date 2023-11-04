Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kurultay sonuçları merakla bekleniyor. Partinin önemli kararlarının belirleneceği kurultayın sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair detaylar araştırılıyor. Peki, CHP kurultay sonucu ne zaman açıklanacak? CHP kurultay sonucu ne oldu? İşte detaylar...

CHP kurultay sonucu ne zaman açıklanacak? CHP kurultay sonucu ne oldu?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. CHP kurultay sonuçları ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Arama motorlarında CHP kurultay sonucu ne oldu sorgulatılıyor. Parti üyeleri ve kamuoyu, kurultay sonuçlarını ve yeni yönetimin kimlerden oluşacağını merakla bekliyor. Peki, CHP kurultay sonucu ne zaman açıklanacak? CHP kurultay sonucu ne oldu? Detaylar haberimizde...

CHP KURULTAY SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

100. yaşını kutlayan CHP'de bugüne kadar 19'u olağanüstü olmak üzere 56 kurultay gerçekleştirildi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ise bugün ve yarın Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayın ilk günü genel başkan, ikinci günü Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi yapılacak.

CHP KURULTAY SONUCU NE OLDU?

Yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek 1368 kurultay delegesi, kurultay için imza attı. CHP Genel Başkanlığı'na aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için de 10 delegenin imzası gerekiyor. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel aday olabilmek için yeterli imza sayısına ulaştı. Kemal Kılıçdaroğlu delegelerin 771'inin imzasını alarak aday olurken; Özgür Özel'e 600 delege imza verdi. 8 delegenin imzası ise mükerrer olması sebebiyle geçersiz sayıldı.