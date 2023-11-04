Haberler ›› Gündem ›› CHP kurultay kaç delege var? 2023 CHP KURULTAY DELEGE SAYISI!

CHP kurultay kaç delege var? 2023 CHP KURULTAY DELEGE SAYISI!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) gerçekleşecek kurultayında kaç delege olacağı merak ediliyor. Parti içinde ve kamuoyunda büyük bir merakla beklenen kurultayın delege sayısı araştırılmaktadır. Peki, CHP kurultay kaç delege var? İşte detaylar...