CHP kurultay kaç delege var? 2023 CHP KURULTAY DELEGE SAYISI!
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) gerçekleşecek kurultayında kaç delege olacağı merak ediliyor. Parti içinde ve kamuoyunda büyük bir merakla beklenen kurultayın delege sayısı araştırılmaktadır. Peki, CHP kurultay kaç delege var? İşte detaylar...
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık için yarıştı. CHP kurultayın kaç delege yer alıyor merak konusu oldu. Arama motorlarında CHP 2023 Kurultay delege sayısı sorgulatılıyor. Peki, CHP kurultay kaç delege var? Detaylar haberimizde...
CHP KURULTAY KAÇ DELEGE VAR?
Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplam 1366 kurultay delegesi yer almaktadır.
CHP GENEL BAŞKANLIK SEÇİMİNİ KİM KAZANDI?
Kongrede Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 delegenin oyunu aldı. Salt çoğunluk olmaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. İkinci tur oy kullanma işlemi saat 23:45'de başlayacak ve 01:00'de bitecek. İkinci turda da salt çoğunluk sağlanmazsa, seçimler üçüncü tura kalacak.