Genel Sekreterlik görevine İzmir için Tunç Soyer'in yerine adı geçen Selin Sayek Böke getirilirken CHP Kültür Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı Kimdir, kaç yaşında, nereli, nerenin milletvekili? Merak edildi. İşte detaylar…

CHP KÜLTÜR POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KOZA YARDIMCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, NERENİN MİLLETVEKİLİ?

Siyasette adından söz ettiren Koza Yardımcı, CHP'nin etkili ve saygın bir üyesidir. Parti Meclis Üyesi adaylığı, CHP içindeki etkinliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Ancak Yardımcı'nın siyasi kariyerinin yanı sıra yerel medya sektöründe de etkili bir isim olarak hizmet verdiği unutulmamalıdır. Adana'da yerel medya sahibi olarak, Ekspres Gazetesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Koza Yardımcı, hem basın hem de siyaset alanında toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalara önemli katkılarda bulunmuştur.

Koza Yardımcı, siyasi angajmanı ve halka olan duyarlılığıyla önemli bir aktör olmaya devam ediyor. CHP Parti Meclis Üyesi adayı olarak, parti içindeki demokratik sürecin bir parçası olarak görülmektedir. Ancak sadece siyasetle değil, aynı zamanda basın ve medya alanında da toplumsal meselelere duyarlılığıyla Adana'da takdir toplamıştır. Koza Yardımcı'nın kökeni ve siyasi inançları hakkında net bilgilere ulaşılamamıştır. Ancak CHP içindeki etkinliği ve Adana'da gösterdiği performansla tanınmış ve saygı görmüştür. Koza Yardımcı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclis Üyesi adayı olarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Siyasi kariyeri ve yerel etkinlikleri, onu Adana ve Türk siyaset sahnesinde önemli bir isim haline getirmiştir.