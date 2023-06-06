MYK toplantısı sonrası bir basın açıklaması yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Kongreler sürecinin bugün başlatılmasına ve mevzuattaki asgari süreler dikkate alınarak hızla tamamlanmasına karar verdik" dedi. Öztrak, bir gazetecinin "Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeyi düşünüyor mu?" sorusuna da "Burası çadır partisi değil arkadaşlar, başkalarıyla bizi karıştırmayın" cevabını verdi. Peki, CHP kongre ne zaman? Kılıçdaroğlu Aday olacak mı?

CHP KONGRE NE ZAMAN?

"Toplantımızın gündeminde, yaşanan seçim sürecinin değerlendirilmesi, partimizin olağan kongreler sürecinin başlatılması, ülke gündemine dair değerlendirmeler ve yaklaşan yerel yönetim seçimlerine yapılacak hazırlıklar vardı. Mayıs ayında yapılan seçimler 2018'de başlayan parti devleti rejiminin ilk seçimiydi. Hükümet, devletin tüm imkânlarını ve gücünü, bu seçimleri kazanmak için pervasızca kullandı. Cumhuriyet tarihinin en adaletsiz seçimi yaşandı. Anayasaya göre milletvekili olamayan bakanlar, milletvekili adayı yapıldı.

"Bugün bizler için Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraki 8. gün değil, yerel seçim sürecinin 8. günüdür. Son seçimden bu yana geçen sürede; hem geçen seçimle ilgili özeleştirilerimize devam ediyor hem de yaklaşan yerel seçime hazırlıklarımızı başlatıyoruz. Bu çerçevede, Parti Meclisi toplantımızda yapılan değerlendirmeler ışığında, kongreler sürecinin bugün başlatılmasına ve mevzuattaki asgari süreler dikkate alınarak hızla tamamlanmasına karar verdik." denildi.