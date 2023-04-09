CHP Kırşehir milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Kırşehir Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Kırşehir Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Kırşehir Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Kırşehir Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Kırşehir Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı Kırşehir, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Kırşehir Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Kırşehir Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Kırşehir Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

METİN İLHAN

ŞEREF BARAN GENÇ