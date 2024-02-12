CHP Kadıköy adayı kim oldu? Kadıköy CHP Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı başladı. Belediye başkan adaylarının belirleneceği toplantıda Malatya için Veli Ağbaba, Esenyurt için Gürsel Tekin, Kadıköy için de Mesut Kösedağı isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi. CHP Kadıköy adayı kim oldu? Kadıköy CHP Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı?

CHP KADIKÖY ADAYI KİM OLDU?

Toplantıdan gelen bilgilere göre; CHP'nin Esenyurt'ta Gürsel Tekin, Kadıköy'de Mesut Kösedağı'nın aday göstereceği kesin gibi... Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Veli Ağbaba'nın ismi masada... Siyasi partilerin belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini en geç 20 Şubat Salı saat 17.00'ye kadar teslim etmesi gerekiyor.

LÜTFÜ SAVAŞ'IN DURUMU DA MASAYA YATIRILACAK

Toplantıda yeniden aday gösterilmesi büyük tartışma yaratan Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın durumu da masaya yatırılacak. Bu kentte aday bulmakta zorlanan CHP, son olarak adaylık Haluk Levent'e gitti ancak ünlü sanatçıdan olumsuz yanıt aldı.

Merkez Yönetim Kurulu'ndan öne çıkan isimler şöyle;

• Malatya: Veli Ağbaba

• Ümraniye: Aykut Erdoğdu

• Çekmeköy: Orhan Çerkez

• Avcılar: Utku Caner Çaykara

• Adalar: Ali Ercan Akpolat

• Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu

• Beykoz: Alaattin Köseler

• Kadıköy: Mesut Kösedağı

• Sarıyer: Oktay Aksu

• Kağıthane: Tonguç Çoban

• Esenyurt: Gürsel Tekin