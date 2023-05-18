CHP kaç millet vekili çıkardı? CHP milletvekili sayısı kaç? 28. Dönem CHP milletvekilleri kim? İsimleri ile milletvekili listesi!

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işleminin tamamlanmasının ardından CHP kaç millet vekili çıkardı? Ve CHP milletvekilleri kim? Soruları gündeme geldi. Milletvekili seçiminin gerçekleştirilmesi ile birlikte mecliste yer alacak olan isimler netlik kazandı. Peki, CHP kaç millet vekili çıkardı? CHP milletvekili sayısı kaç? 28. Dönem CHP milletvekilleri kim?

14 Mayıs Pazar saat 17.00 itibarıyla sona eren Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile birlikte Milletvekili seçim sonuçlarındaki son durum, CHP milletvekili sayısı ve CHP milletvekilleri kim? Soruları merak edildi. Mecliste yer alacak isimler, vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, CHP kaç millet vekili çıkardı? CHP milletvekili sayısı kaç? 28. Dönem CHP milletvekilleri kim?

CHP KAÇ MİLLET VEKİLİ ÇIKARDI?

Açıklanan son verilere göre 2023 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi toplamda 169 milletvekili çıkartmıştır. Ayrıca 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'ndan toplamda 212 milletvekili seçilmiştir. Aşağıda yer almakta olan grafikte, mecliste yer alacak olan milletvekili dağılımını görmektesiniz. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin tüm detaylara aşağıda yer almakta olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi sonuçlarından ulaşabilirsiniz.

28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

28. DÖNEM CHP MİLLETVEKİLLERİ KİM?

İSTANBUL 1. BÖLGE

OĞUZ KAAN SALICI

GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

FETHİ AÇIKEL

GÖKHAN GÜNAYDIN

BİROL AYDIN

AHMET ERSAGUN YÜCEL

ELİF ESEN

HASAN KARAL

CEMAL ENGİNYURT

SELİM TEMURCİ

ALİ GÖKÇEK

SUAT ÖZÇAĞDAŞ

İSTANBUL 2. BÖLGE

NAMIK TAN

YUNUS EMRE

GÖKAN ZEYBEK

ENİS BERBEROĞLU

MUSTAFA KAYA

YÜKSEL MANSUR KILINÇ

İSA MESİH ŞAHİN

EVRİM RIZVANLIOĞLU

İSTANBUL 3. BÖLGE

ENGİN ALTAY

ERDOĞAN TOPRAK

TÜRKAN ELÇİ

İLHAN KESİCİ

ZEYNEL EMRE

MUSTAFA YENEROĞLU

BÜLENT KAYA

DOĞAN DEMİR

ÖZGÜR KARABAT

MEDENİ YILMAZ

TURAN TAŞKIN ÖZER

İZMİR 1. BÖLGE

YÜKSEL TAŞKIN

TUNCAY ÖZKAN

SEVDA ERDAN KILIÇ

MURAT BAKAN

EDNAN ARSLAN

SEDA KAYA ÖSEN

HAYDAR ALTINTAŞ

İZMİR 2. BÖLGE

GÖKÇE GÖKÇEN

RIFAT TURUNTAY NALBANTOĞLU

RAHMİ AŞKIN TÜRELİ

MAHİR POLAT

MEHMET SALİH UZUN

DENİZ YÜCEL

MUSTAFA BİLİCİ

ANKARA 1. BÖLGE

GAMZE TAŞÇIER

DENİZ DEMİR

ONUR KONURALP

SADULLAH ERGİN

MUSTAFA NEDİM YAMALI

ALİYE TİMİSİ ERSEVER

ANKARA 2. BÖLGE

MURAT EMİR

İDRİS ŞAHİN

SEMRA DİNÇER

ANKARA 3. BÖLGE

TEKİN BİNGÖL

UMUT AKDOĞAN

MESUT DOĞAN

AYLİN YAMAN

ADANA

ORHAN SÜMER

MÜZEYYEN ŞEVKİN

BURHANETTİN BULUT

SADULLAH KISACIK

AYHAN BARUT

ADIYAMAN

ABDURRAHMAN TUTDERE

AFYONKARAHİSAR

BURCU KÖKSAL

AMASYA

REŞAT KARAGÖZ

ANTALYA

SURURİ ÇORABATIR

CAVİT ARI

ALİYE COŞAR

SERAP YAZICI ÖZBUDUN

ŞERAFETTİN KILIÇ

MUSTAFA ERDEM

ARDAHAN

ÖZGÜR ERDEM İNCESU

ARTVİN

UĞUR BAYRAKTUTAN

AYDIN

BÜLENT TEZCAN

HÜSEYİN YILDIZ

SÜLEYMAN BÜLBÜL

EVRİM KARAKOZ

BALIKESİR

ENSAR AYTEKİN

SERKAN SARI

BURAK DALGIN

BARTIN

AYSU BANKOĞLU

BİLECİK

YAŞAR TÜZÜN

BOLU

TÜRKER ATEŞ

BURDUR

İZZET AKBULUT

BURSA 1. BÖLGE

KAYIHAN PALA

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU

MEHMET ATMACA

BURSA 2. BÖLGE

HASAN ÖZTÜRK

CEMALAETTİN KANİ TORUN

ORHAN SARIBAL

ÇANAKKALE

İSMET GÜNEŞHAN

ÖZGÜR CEYLAN

ÇORUM

MEHMET TAHTASIZ

DENİZLİ

GÜLİZAR BİÇER KARACA

ŞEREF ARPACI

SEMA SİLKİN ÜN

DİYARBAKIR

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU

DÜZCE

TALİH ÖZCAN

EDİRNE

EDİZ ÜN

AHMET BARAN YAZGAN

ELAZIĞ

GÜRSEL EROL

ERZİNCAN

MUSTAFA SARIGÜL

ESKİŞEHİR

UTKU ÇAKIRÖZER

JALE NUR SÜLLÜ

İBRAHİM ARSLAN

GAZİANTEP

HASAN ÖZTÜRKMEN

MELİH MERİÇ

ERTUĞRUL KAYA

GİRESUN

ELVAN IŞIK GEZMİŞ

HATAY

MEHMET GÜZELMANSUR

NERMİN YILDIRIM KARA

SERVET MULLAOĞLU

NECMETTİN ÇALIŞKAN

ISPARTA

HİKMET YALIM HALICI

KAHRAMANMARAŞ

ALİ ÖZTUNÇ - CHP

KARABÜK

CEVDET AKAY

KARAMAN

İSMAİL ATAKAN ÜNVER

KARS

İNAN AKGÜN ALP

KASTAMONU

HASAN BALTACI

KAYSERİ

AŞKIN GENÇ

MAHMUT ARIKAN

KIRIKKALE

AHMET ÖNAL

KIRKLARELİ

VECDİ GÜNDOĞDU

FAHRİ ÖZKAN

KOCAELİ

MÜHİP KANKO

HARUN ÖZGÜR YILDIZLI

HASAN BİTMEZ

NAİL ÇİLER

KONYA

BARIŞ BEKTAŞ

HASAN EKİCİ

KÜTAHYA

ALİ FAZIL KASAP

MALATYA

VELİ AĞBABA

MANİSA

ÖZGÜR ÖZEL

AHMET VEHBİ BAKIROĞLU

BEKİR BAŞEVİRGEN

SELMA ALİYE KAVAF

MERSİN

ALİ MAHİR BAŞARIR

GÜLCAN KIŞ

MEHMET EMİN EKMEN

TALAT DİNÇER

HASAN UFUK ÇAKIR

MUĞLA

CUMHUR UZUN

GİZEM ÖZCAN

SÜREYYA ÖNEŞ DERİCİ

SELÇUK ÖZDAĞ

NEVŞEHİR

FİLİZ KILIÇ

NİĞDE

ÖMER FETHİ GÜRER

ORDU

SEYİT TORUN

MUSTAFA ADIGÜZEL

OSMANİYE

ASU KAYA GEDİK

RİZE

TAHSİN OCAKLI

SAKARYA

AYÇA TAŞKENT

SAMSUN

MURAT ÇAN

MEHMET KARAMAN

SİNOP

BARIŞ KARADENİZ

SİVAS

ULAŞ KARASU

ŞANLIURFA

MAHMUT TANAL

TEKİRDAĞ

FAİK ÖZTRAK

İLHAMİ ÖZCAN AYGÜN

CEM AVŞAR

NURTEN YONTAR

TOKAT

KADİM DURMAZ

UŞAK

ALİ KARAOBA

YALOVA

TAHSİN BECAN

ZONGULDAK

DENİZ YAVUZYILMAZ

EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL