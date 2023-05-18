CHP kaç millet vekili çıkardı? CHP milletvekili sayısı kaç? 28. Dönem CHP milletvekilleri kim? İsimleri ile milletvekili listesi!
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28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işleminin tamamlanmasının ardından CHP kaç millet vekili çıkardı? Ve CHP milletvekilleri kim? Soruları gündeme geldi. Milletvekili seçiminin gerçekleştirilmesi ile birlikte mecliste yer alacak olan isimler netlik kazandı. Peki, CHP kaç millet vekili çıkardı? CHP milletvekili sayısı kaç? 28. Dönem CHP milletvekilleri kim?
14 Mayıs Pazar saat 17.00 itibarıyla sona eren Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile birlikte Milletvekili seçim sonuçlarındaki son durum, CHP milletvekili sayısı ve CHP milletvekilleri kim? Soruları merak edildi. Mecliste yer alacak isimler, vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, CHP kaç millet vekili çıkardı? CHP milletvekili sayısı kaç? 28. Dönem CHP milletvekilleri kim?
CHP KAÇ MİLLET VEKİLİ ÇIKARDI?
Açıklanan son verilere göre 2023 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi toplamda 169 milletvekili çıkartmıştır. Ayrıca 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'ndan toplamda 212 milletvekili seçilmiştir. Aşağıda yer almakta olan grafikte, mecliste yer alacak olan milletvekili dağılımını görmektesiniz. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin tüm detaylara aşağıda yer almakta olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi sonuçlarından ulaşabilirsiniz.
28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
28. DÖNEM CHP MİLLETVEKİLLERİ KİM?
İSTANBUL 1. BÖLGE
OĞUZ KAAN SALICI
GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
FETHİ AÇIKEL
GÖKHAN GÜNAYDIN
BİROL AYDIN
AHMET ERSAGUN YÜCEL
ELİF ESEN
HASAN KARAL
CEMAL ENGİNYURT
SELİM TEMURCİ
ALİ GÖKÇEK
SUAT ÖZÇAĞDAŞ
İSTANBUL 2. BÖLGE
NAMIK TAN
YUNUS EMRE
GÖKAN ZEYBEK
ENİS BERBEROĞLU
MUSTAFA KAYA
YÜKSEL MANSUR KILINÇ
İSA MESİH ŞAHİN
EVRİM RIZVANLIOĞLU
İSTANBUL 3. BÖLGE
ENGİN ALTAY
ERDOĞAN TOPRAK
TÜRKAN ELÇİ
İLHAN KESİCİ
ZEYNEL EMRE
MUSTAFA YENEROĞLU
BÜLENT KAYA
DOĞAN DEMİR
ÖZGÜR KARABAT
MEDENİ YILMAZ
TURAN TAŞKIN ÖZER
İZMİR 1. BÖLGE
YÜKSEL TAŞKIN
TUNCAY ÖZKAN
SEVDA ERDAN KILIÇ
MURAT BAKAN
EDNAN ARSLAN
SEDA KAYA ÖSEN
HAYDAR ALTINTAŞ
İZMİR 2. BÖLGE
GÖKÇE GÖKÇEN
RIFAT TURUNTAY NALBANTOĞLU
RAHMİ AŞKIN TÜRELİ
MAHİR POLAT
MEHMET SALİH UZUN
DENİZ YÜCEL
MUSTAFA BİLİCİ
ANKARA 1. BÖLGE
GAMZE TAŞÇIER
DENİZ DEMİR
ONUR KONURALP
SADULLAH ERGİN
MUSTAFA NEDİM YAMALI
ALİYE TİMİSİ ERSEVER
ANKARA 2. BÖLGE
MURAT EMİR
İDRİS ŞAHİN
SEMRA DİNÇER
ANKARA 3. BÖLGE
TEKİN BİNGÖL
UMUT AKDOĞAN
MESUT DOĞAN
AYLİN YAMAN
ADANA
ORHAN SÜMER
MÜZEYYEN ŞEVKİN
BURHANETTİN BULUT
SADULLAH KISACIK
AYHAN BARUT
ADIYAMAN
ABDURRAHMAN TUTDERE
AFYONKARAHİSAR
BURCU KÖKSAL
AMASYA
REŞAT KARAGÖZ
ANTALYA
SURURİ ÇORABATIR
CAVİT ARI
ALİYE COŞAR
SERAP YAZICI ÖZBUDUN
ŞERAFETTİN KILIÇ
MUSTAFA ERDEM
ARDAHAN
ÖZGÜR ERDEM İNCESU
ARTVİN
UĞUR BAYRAKTUTAN
AYDIN
BÜLENT TEZCAN
HÜSEYİN YILDIZ
SÜLEYMAN BÜLBÜL
EVRİM KARAKOZ
BALIKESİR
ENSAR AYTEKİN
SERKAN SARI
BURAK DALGIN
BARTIN
AYSU BANKOĞLU
BİLECİK
YAŞAR TÜZÜN
BOLU
TÜRKER ATEŞ
BURDUR
İZZET AKBULUT
BURSA 1. BÖLGE
KAYIHAN PALA
NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU
MEHMET ATMACA
BURSA 2. BÖLGE
HASAN ÖZTÜRK
CEMALAETTİN KANİ TORUN
ORHAN SARIBAL
ÇANAKKALE
İSMET GÜNEŞHAN
ÖZGÜR CEYLAN
ÇORUM
MEHMET TAHTASIZ
DENİZLİ
GÜLİZAR BİÇER KARACA
ŞEREF ARPACI
SEMA SİLKİN ÜN
DİYARBAKIR
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
DÜZCE
TALİH ÖZCAN
EDİRNE
EDİZ ÜN
AHMET BARAN YAZGAN
ELAZIĞ
GÜRSEL EROL
ERZİNCAN
MUSTAFA SARIGÜL
ESKİŞEHİR
UTKU ÇAKIRÖZER
JALE NUR SÜLLÜ
İBRAHİM ARSLAN
GAZİANTEP
HASAN ÖZTÜRKMEN
MELİH MERİÇ
ERTUĞRUL KAYA
GİRESUN
ELVAN IŞIK GEZMİŞ
HATAY
MEHMET GÜZELMANSUR
NERMİN YILDIRIM KARA
SERVET MULLAOĞLU
NECMETTİN ÇALIŞKAN
ISPARTA
HİKMET YALIM HALICI
KAHRAMANMARAŞ
ALİ ÖZTUNÇ - CHP
KARABÜK
CEVDET AKAY
KARAMAN
İSMAİL ATAKAN ÜNVER
KARS
İNAN AKGÜN ALP
KASTAMONU
HASAN BALTACI
KAYSERİ
AŞKIN GENÇ
MAHMUT ARIKAN
KIRIKKALE
AHMET ÖNAL
KIRKLARELİ
VECDİ GÜNDOĞDU
FAHRİ ÖZKAN
KOCAELİ
MÜHİP KANKO
HARUN ÖZGÜR YILDIZLI
HASAN BİTMEZ
NAİL ÇİLER
KONYA
BARIŞ BEKTAŞ
HASAN EKİCİ
KÜTAHYA
ALİ FAZIL KASAP
MALATYA
VELİ AĞBABA
MANİSA
ÖZGÜR ÖZEL
AHMET VEHBİ BAKIROĞLU
BEKİR BAŞEVİRGEN
SELMA ALİYE KAVAF
MERSİN
ALİ MAHİR BAŞARIR
GÜLCAN KIŞ
MEHMET EMİN EKMEN
TALAT DİNÇER
HASAN UFUK ÇAKIR
MUĞLA
CUMHUR UZUN
GİZEM ÖZCAN
SÜREYYA ÖNEŞ DERİCİ
SELÇUK ÖZDAĞ
NEVŞEHİR
FİLİZ KILIÇ
NİĞDE
ÖMER FETHİ GÜRER
ORDU
SEYİT TORUN
MUSTAFA ADIGÜZEL
OSMANİYE
ASU KAYA GEDİK
RİZE
TAHSİN OCAKLI
SAKARYA
AYÇA TAŞKENT
SAMSUN
MURAT ÇAN
MEHMET KARAMAN
SİNOP
BARIŞ KARADENİZ
SİVAS
ULAŞ KARASU
ŞANLIURFA
MAHMUT TANAL
TEKİRDAĞ
FAİK ÖZTRAK
İLHAMİ ÖZCAN AYGÜN
CEM AVŞAR
NURTEN YONTAR
TOKAT
KADİM DURMAZ
UŞAK
ALİ KARAOBA
YALOVA
TAHSİN BECAN
ZONGULDAK
DENİZ YAVUZYILMAZ
EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023