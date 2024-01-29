CHP İzmir adayı kim oldu? CHP İzmir B. Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay mı?

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla ilgili siyaset kulislerini hareketlendiren sıcak bir gelişme yaşandı. Kulislerde yer alan gelişmeye göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde görüştüğü İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı ve halihazırda Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, "İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığınızı uygun gördük. Sizi tek isim olarak MYK'ya götüreceğiz. Burada onaylanırsanız Parti Meclisi'nde karar bağlayacağız." dedi. CHP İzmir adayı kim oldu?CHP İzmir B. Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay mı?

CHP İZMİR B. BELEDİYE BAŞKAN ADAYI CEMİL TUGAY MI?

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla ilgili siyaset kulislerini hareketlendiren sıcak bir gelişme yaşandı. Kulislerde yer alan gelişmeye göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde görüştüğü İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı ve halihazırda Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, "İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığınızı uygun gördük. Sizi tek isim olarak MYK'ya götüreceğiz. Burada onaylanırsanız Parti Meclisi'nde karar bağlayacağız." dedi.

Öte yandan önceki gün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir üzerinden yürütülen polemiklerin asıl maksadı, Türkiye'de güçlü muhalefeti bölmek, zayıflatmaktır. Tabanda mümkün olan en güçlü işbirliklerini yaratmak ve tabanın sesine kulak vermek mecburiyetindeyiz. Toplumsal muhalefeti büyütmek için mücadeleye devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

CEMİL TUGAY KİMDİR?

Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak, 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van'da dünyaya geldi. İzmir İnönü Lisesi'nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu. 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Çorum ve Tire'de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı.

1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi ihtisası yaptı, 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman doktorluğunu aldı. 1997'de ABD, Cleveland Clinic'te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı. Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde, 2005-2009 yılları arasında da İzmir Çiğli Kent Hastanesi'nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı.

2009 yılında Karşıyaka'da serbest hekimlik yapmaya başladı ve bir süredir Alsancak'ta faaliyet gösteren muayenehanesini, belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı. Evli, 2'si kız biri erkek, üniversite, lise ve ilkokulda öğrenim görmekte olan 3 çocuğu bulunan Tugay, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.