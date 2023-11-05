CHP İstanbul İl Başkanı kim? Özgür Çelik kaç yaşında, nereli?

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ÖZGÜR ÇELİK KİMDİR?

Özgür Çelik, 14 Haziran 1981 yılında Sivas'ta doğdu. İletişim alanında lisans eğitimi tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Yüksek Lisansı yapmıştır. İkinci Yüksek Lisansını yine İstanbul Üniversitesi Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları alanında yaptı. 2015-2018 yılları arasında CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yapmıştır. 25 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı 11. Olağan Kongresinde İlçe Başkanı seçildi ve 22 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler 12. Olağan Kongresi'nde yeniden seçilerek İlçe Başkanlığı görevine devam etmiştir. 2013-2017 yılları arasında ŞEDEF Başkan Vekilliği görevini üstlenmiştir. Halen üst kurul delegeliğini yaptığı İSKEF ve TÜSEKON'un kuruluş çalışmalarında yer almıştır.

Özgür Çelik