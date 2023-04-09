CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili İstanbul 3. Bölge Adayları!
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CHP İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili İstanbul 3. Bölge Adayları!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı İstanbul 3. Bölge, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili İstanbul 3. Bölge Adayları! Detaylar haberimizdedir…
CHP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.
CHP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:
- ENGİN ALTAY
- ERDOĞAN TOPRAK
- TÜRKAN ELÇİ
- İLHAN KESİCİ
- ZEYNEL EMRE
- MUSTAFA YENEROĞLU
- BÜLENT KAYA
- DOĞAN DEMİR
- ÖZGÜR KARABAT
- MEDENİ YILMAZ
- TURAN TAŞKIN ÖZER
- DORUK BULUT
- OĞUZ KEMAL YAKAR
- TURGAY ÖZCAN
- FEVZİ DONAT
- UTKU CANER ÇAYKARA
- HÜSEYİN REMZİ GÖKBULAK
- BAYRAMALİ ÇEŞMECİ
- RECEP KARAKOÇ
- BURAK YILDIRIM
- EDA KURT
- KAZIM ÖZEREN
- MARGARİT DİKME
- MEHTAP ALBAYRAK
- NAZLI AKYÜZ
- ÖZLEM DURDAĞI DOKUYUCU
- SİNAN KARAHAN
- SİNEM ÖZCAN
- SÜLEYMAN ŞAFAK
- CEMAL DOĞAN
- HÜSEYİN ARDA ENGİZEK
- TURGUT KOÇ
- SERVER GÖKMEN
- ENDER UNUTAN ERSÖZLÜ
- NEŞE KIYIK
- YAREN KARACA