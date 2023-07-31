CHP'de il ve ilçe seçimleri hangi tarihte yapılacak merak konusu oldu. Belediye seçimleri tarihinin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, CHP ilçe seçimleri ne zaman? CHP il seçimleri hangi tarihte, kaç gün kaldı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

CHP'den yapılan açıklamaya göre, yapılan MYK toplantısında, kongre takviminin başlaması ve takvimin ilanı kararı alındı. Peki, CHP ilçe seçimleri ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa CHP ilçe kongresi tarihleri...

CHP İLÇE SEÇİMLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK 2023?

CHP Merkez Yönetim Kurulu, il ve ilçe kongrelerinin takvimini belirledi. Buna göre, ilçe kongreleri 5 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında, il kongreleri ise 16 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İl kongrelerinin ardından Parti Meclisi'nin belirleyeceği tarihte olağan kurultay yapılacak.

İLÇE KONGRELERİ 3 TEMMUZ'DA

İlçe kongresi delege seçimleri 3 Temmuz'da başlayacak, 30 Temmuz'da sona erecek. 5 Ağustos'ta yapılmaya başlanacak ilçe kongreleri ise 10 Eylül'de son bulacak.

İL KONGRELERİ 16 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

İl kongrelerinin başlangıç tarihi de 16 Eylül olarak belirlendi. 15 Ekim'de bitecek il kongrelerinin ardından Parti Meclisi'nin belirleyeceği tarihte olağan kurultay yapılacak.