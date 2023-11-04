Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ikinci tur seçim tarihi merak ediliyor. CHP'nin ikinci tur seçim süreci ve nedenleri hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, CHP ikinci tur seçimi ne zaman? Seçim neden 2. tura kalır? İşte detaylar...

CHP ikinci tur seçimi ne zaman? Seçim neden 2. tura kalır?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık için yarıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekleşecek ikinci tur ne zaman sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Seçim neden 2.tura kalır merak konusu oldu. Peki, CHP ikinci tur seçimi ne zaman? Seçim neden 2. tura kalır? Detaylar haberimizde...

CHP İKİNCİ TUR SEÇİMİ NE ZAMAN?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık için yarıştı. Kongrede Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 delegenin oyunu aldı. Salt çoğunluk olmaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. İkinci tur oy kullanma işlemi saat 23:45'de başlayacak ve 01:00'de bitecek.

SEÇİM NEDEN 2.TURA KALIR?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için yarışan Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy alırken, salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim ikinci tura kaldı.