CHP Iğdır adayı kim? CHP 2024 Iğdır Belediye Başkan Adayı kim oldu?

CHP'de 4'ü büyükşehir 103 belediye başkan adayı daha belli oldu. CHP'nin adayları Gaziantep'de Muzaffer Ertürk, Kahramanmaraş'ta Zeynep Özbaş Arıkan, Kocaeli'de Atasoy Bilgin, Mardin'de Ömer Durak oldu. CHP Iğdır adayı kim? CHP 2024 Iğdır Belediye Başkan Adayı kim oldu?

CHP IĞDIR ADAYI KİM?

İşte 103 belediye başkan adayının yer aldığı tam liste: