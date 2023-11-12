CHP İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan Kimdir, kaç yaşında, nereli, nerenin milletvekili?
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CHP MYK üyeleri Merak edilen konular arasında yer alıyor. Öte yandan CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. Peki, CHP İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan Kimdir, kaç yaşında, nereli, nerenin milletvekili? İşte detaylar…
Genel Sekreterlik görevine İzmir için Tunç Soyer'in yerine adı geçen Selin Sayek Böke getirilirken CHP İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan Kimdir, kaç yaşında, nereli, nerenin milletvekili? Merak edildi. İşte detaylar…
CHP İÇİŞLERİ POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MURAT BAKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, NERENİN MİLLETVEKİLİ?
10 Ocak 1972'de Ankara'da doğdu. Baba adı Kemal, anne adı Şehriban'dır.
Avukat; Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliğine seçildi. Büyükşehir Belediye Meclisinde de CHP Grup Başkanvekilliği, Grup Sözcülüğü, Hukuk Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. İzmir Kent Konseyleri Birliğinin Kurucu Dönem Sözcülüğü ve Türkiye Kent Konseyleri Kurucu Üyeliği görevlerinde bulundu.
27. ve 28. dönem CHP İzmir milletvekilidir.
Basılmış 2 kitabı bulunmaktadır. Milli Savunma Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Üyesidir. İngilizce bilen Bakan, evli ve 1 çocuk babasıdır.