CHP İBB Başkan adayı kim olacak? Yerel seçimlerde CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı belli oldu mu?
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28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ipi göğüslemesi, CHP içinde taşların yerinden oynamasına neden oldu. Gözler yerel seçimlere çevrildi. Peki CHP İBB Başkan adayı kim olacak? Yerel seçimlerde CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı belli oldu mu?
CHP İBB Başkan adayı kim olacak? 28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ipi göğüslemesi, CHP içinde taşların yerinden oynamasına neden oldu. Gözler yerel seçimlere çevrildi. Peki CHP İBB Başkan adayı kim olacak? Yerel seçimlerde CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı belli oldu mu? Detaylar...
Seçim mağlubiyeti sonrası "değişim" ateşini yakan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ipleri tamamen kopardığı iddia edildi. Yaşanan gelişme üzerine yakın çevresinin Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu'nun yerine 2024 yerel seçimlerinde İBB adayı olarak Mustafa Sarıgül'ü gösterme konusunda baskı yaptıkları öne sürüldü.
Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevinden istifa etmemesi CHP içinde kritik isimlerin isyanına sahne olurken, bu isimlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu.
Seçim sonrasında "değişim" mesajları veren ve gemileri yakan İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturmayı kafasına koyduğu, en kötü ihtimalle ise yeni parti kuracağı iddia edilirken, bugün Ankara kulislerine düşen bir haber büyük ses getirdi.
İmamoğlu'nun CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ipleri tamamen kopardığı ve yaşanan gelişme üzerine yakın çevresinin Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu'nun yerine 2024 yerel seçimlerinde İBB adayı olarak Mustafa Sarıgül'ü gösterme konusunda baskı yaptıkları öne sürüldü.