CHP MYK üyeleri Merak edilen konular arasında yer alıyor. Öte yandan CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. Peki, CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Kimdir, kaç yaşında, nereli, nerenin milletvekili? İşte detaylar…

Genel Sekreterlik görevine İzmir için Tunç Soyer'in yerine adı geçen Selin Sayek Böke getirilirken CHP CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Kimdir, kaç yaşında, nereli, nerenin milletvekili? Merak edildi. İşte detaylar…

CHP HUKUK VE SEÇİM İŞLERİNDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GÜL ÇİFTÇİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, NERENİN MİLLETVEKİLİ?

19 Nisan 1985 tarihinde Ankara'da doğdu. 2008 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümünden mezun oldu. Başkent Üniversitesinde Özel Hukuk alanında yüksek lisans eğitimi devam etmekte olup, Anadolu Üniversite Sosyoloji Bölümü öğrencisidir. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra, Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. 2003 yılından bu tarafa parti üyesi olup 2003-2007 yılları arasında partide aktif olarak çalışmış,2007-2008 yıllarında Çankaya ilçe Halkla İlişkiler Komisyonunda da ve ilçe gençlik kollarında görev almıştır.

2008-2010 yılları arasında ise Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yaptıktan sonra, 2010-2012 yılları arasında Gençlik Kolları Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterliğini yapmış, 2012 yılında 34. Olağan Kurultayda Parti Meclisi üyeliğine seçilmiştir.

Parti meclisi görevine 18. Olağanüstü Kurultayda yeniden seçilerek devam etmiştir. 36. Olağan Kurultayda da parti meclisi üyesi olarak seçilmiş olup görevine devam etmektedir. Tüm bu görevlerinin yanı sıra; ilçe-il ve genel merkez düzeyinde seçim güvenliği, seçimlerde avukat örgütlenmesi ve sandık örgütlenmesi konusunda özel çalışmalar yapmıştır.