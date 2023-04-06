Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. "HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Seçime kısa zaman kalmasıyla seçim hakkında merak edilenler arama motorlarında aratılırken en sık aratılanlar arasında CHP HDP'ye bakanlık verecek mi? CHP HDP'ye bakanlık verilecek mi? soruları yer aldı.

CHP HDP'YE BAKANLIK VERECEK Mİ?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na canlı yayında "HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" diye soruldu. Görüşmede böyle bir pazarlık yapılmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "HDP'ye bakanlık verilmesi gibi bir şey yok. Birileri kalkıp kendisine göre bir şey söylüyor. Biz ittifak olarak görüşüyoruz. Terörden hepimiz şikayetçiyiz. Biz bölgede de terörün olmamasını istiyoruz. Türkiye, İran, Irak, Suriye bir araya geleceğiz. Komşumuzda da terör olmayacak; çünkü bize sıçrayabilir." dedi.

"HDP'YE BAKANLIK GİBİ BİR ŞEY YOK"

Kılıçdaroğlu, "HDP'ye bakanlık verilmesi gibi bir şey yok. Bu konuları zaten konuşmadık. Birileri kalkıp kendisine göre bir şey söylüyor. Biz ittifak bir aradayız görüşüyoruz. Terörden hepimiz şikayetçiyiz. Mutabakat metnine zaten bunu yazdık. 'Millet İttifakı teröre destek veriyor' algısını yaratabilir miyim, yok efendim öyle şey. Biz bölgede de terörün olmamasını istiyoruz." dedi.

"KOMŞUMUZDA DA TÖRER OLMAYACAK"

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye, İran, Irak, Suriye bir araya geleceğiz. Terörden arındıracağız. Komşumuzda da terör olmayacak; çünkü bize sıçrayabilir. Ortadoğu halkları da terörden şikayet ediyor. O bölgeden terörü temizlemek zorundayız. Türkiye bu bölgenin dominant ülkesi. Bütün Akdeniz'de en güçlü ülke haline getireceğiz. Samandağ'dan Mersin'e bütün Akdeniz'in en güçlü merkezi haline getireceğiz, üretim üssüne döndüreceğiz."