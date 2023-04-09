CHP Hatay Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Hatay Adayları!
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CHP Hatay milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Hatay Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Hatay Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Hatay Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Hatay Adayları!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Hatay Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı İstanbul 1. Bölge, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Hatay Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Hatay Adayları! Detaylar haberimizdedir…
CHP HATAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Hatay Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.
CHP HATAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:
- MEHMET GÜZELMANSUR
- NERMİN YILDIRIM KARA
- SERVET MULLAOĞLU
- NECMETTİN ÇALIŞKAN
- HİKMET HATUNOĞLU
- RAHMİ VARDİ
- GÖKHAN ÖZER
- BEKİR ATAHAN
- CEMİYET KIŞLIOĞLU
- TAMER APİŞ
- FİLİZ HAKSÖZ