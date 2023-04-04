CHP hangi ittifakta? CHP Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı?

Seçim günü yaklaştıkça vatandaşlar seçim gündemine ilişkin tüm detayları araştırıyor. Merak edilen konulardan biri de seçimlerde CHP hangi ittifakta oldu. Peki, CHP hangi ittifakta?