CHP hangi ittifakta? CHP Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı?
Gündem Haberleri
Seçim günü yaklaştıkça vatandaşlar seçim gündemine ilişkin tüm detayları araştırıyor. Merak edilen konulardan biri de seçimlerde CHP hangi ittifakta oldu. Peki, CHP hangi ittifakta?
CHP hangi ittifakta, konusu son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Peki, CHP hangi ittifakta? CHP Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı?
CHP HANGİ İTTİFAKTA?
Millet İttifakı Partileri:
CHP Cumhuriyet Halk Partisi - Kemal Kılıçdaroğlu
İYİ Parti - Meral Akşener
DP Demokrat Parti - Gültekin Uysal
SAADET Saadet Partisi - Temel Karamollaoğlu
DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi - Ali Babacan
Gelecek Partisi - Ahmet Davutoğlu
Cumhur İttifakı Partileri:
AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi - Recep Tayyip Erdoğan
MHP Milliyetçi Hareket Partisi - Devlet Bahçeli
BBP Büyük Birlik Partisi - Mustafa Destici
YENİDEN REFAH Yeniden Refah Partisi - Fatih Erbakan