CHP Parti Meclisi, yaklaşan yerel seçimlerde belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplandı. CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu. Peki, CHP hangi illerde belediye başkanı adaylarını açıkladı? İstanbul, Ankara İzmir...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul, Ankara, Bursa, Bolu ve Balıkesir illerinde Belediye Başkan Adaylarını ilan etti. Peki, CHP hangi illerde belediye başkanı adaylarını açıkladı? İstanbul, Ankara İzmir...

CHP HANGİ İLLERDE BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARINI AÇIKLADI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu belirleyen CHP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayını Mansur Yavaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayını Mustafa Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Akın ve Bolu Belediye Başkanı adayını ise Tanju Özcan olarak açıkladı.

CHP'de 5 ilin Belediye Başkan Adayları belli oldu.

Buna göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu,

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş,

Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan,

Balıkesir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın,

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey olarak ilan edildi.