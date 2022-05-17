CHP grup toplantısı ne zaman, kaçta? 2022 CHP grup toplantısı var mı, yok mu? Bu hafta MHP, AKP, İYİ Parti, HDP grup toplantıları ne zaman? - Haberler

CHP grup toplantısı saat kaçta? CHP grup toplantısı var mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. TBMM kapsamında yapılan parti grup konuşmalarının ne zaman yapıldığı gündemde yer alan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda İYİ parti grup toplantısı ne zaman? İYİ Parti toplantısı ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları araştırılıyor.

TBMM GRUP TOPLANTILARI | CHP GRUP TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

TBMM takvimine bakıldığına bu hafta grup toplantılarının olmadığı görünmekte. Tabloya göre belirtilen yakın bir tarihte CHP'nin grup toplantısı bulunmamakta.

CHP grup toplantısı saat 13:30 itibarıyla başlamaktadır.

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