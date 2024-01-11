CHP Giresun Belediye Başkan adayı kimdir 2024? CHP Giresun Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim oldu?

Giresun Belediye Başkan adayı kimdir 2024? Sorusu, yerel seçimler kapsamında Giresun'te merak edilmekte olan sorular arasında bulunmakta. CHP Parti Meclisi, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yarışa girecek yeni adayları belirlemek için dün öğlen saatlerinde toplandı. Gece yarısına kadar süren toplantıda 6'sı büyükşehir 15'i il olmak üzere 242 belediye başkan adayı daha belli oldu. CHP Giresun Belediye Başkan adayı kimdir 2024? CHP Giresun Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim oldu?

CHP GİRESUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR 2024?

Cumhuriyet Halk Partisi Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün öğlen saatlerinde yeni il ve ilçenin belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplandı. Yaklaşık 6 saat süren toplantıda 6'sı büyükşehir olmak üzere 15 ilde daha belediye başkan adayları belli oldu. Buna göre Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse oldu.

6 büyükşehirde adaylar belirlendi. Adana'da Zeydan Karalar, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Eskişehir'de Ayşe Ünlüce, Hatay'da Lütfü Savaş, Tekirdağ'da Candan Yüceer ve Mersin'de Vahap Seçer büyükşehir belediye başkan adayları olarak açıklandı. Ayrıca, 15 ildeki diğer adaylar şu şekilde belirlendi: Artvin'de Fuat Köse, Bilecik'te Melek Mızrak Subaşı, Çankırı'da Fuat Köse, Giresun'da Fuat Köse, Kırklareli'nde Mehmet Siyam Kesimoğlu, Afyonkarahisar'da Burcu Köksal, Tunceli'de Ali Mustafa Çelik, Uşak'ta Özkan Yalım, Kilis'te Hakan Bilecen, Niğde'de Hulisi Özen, Osmaniye'de Serkan Karayiğit, Sinop'ta Mehmet Gürbüz, Yalova'da Mehmet Gürel, Yozgat'ta Özkan Şengül ve Zonguldak'ta Tahsin Erdem.

GİRESUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI FUAT KÖSE KİMDİR?

Fuat Köse, 10 Şubat 1973 tarihinde Giresun'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Giresun'da tamamladıktan sonra Erciyes Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Siyasi kariyerine 1993 yılında Demokratik Sol Parti Merkez İlçe Yöneticisi olarak başlayan Fuat Köse, 2019 yılından bu yana Giresun Belediye Meclis Üyeliği görevini sürdürmektedir.